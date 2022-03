Nuit numérique #19 Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Événement incontournable de la vie culturelle rémoise, la nuitnumérique rassemble chaque année de nombreux visiteurs, curieux, amateurs et passionnés de la culture numérique, le temps d’une soirée.

Consacrée à la création artistique contemporaine, la nuitnumérique présente un parcours d'oeuvres interactives autour de la thématique de saison. Dans une ambiance festive, vous pourrez rencontrer les artistes, boire un verre et danser sur une fine sélection musicale sourcée avec amour par de grands maîtres affineurs philanthropes ! Petite restauration sur place.

