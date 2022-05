Nuit Nordique Caen, 24 juin 2022, Caen.

Nuit Nordique Quai François Mittérand Parvis de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

2022-06-24 – 2022-06-24 Quai François Mittérand Parvis de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Caen 14000

La ville de Caen vous invite à une soirée événement.ProgrammeExposition Caen Nordic

Dans l’espace Caen Nordic, lieu de découverte et d’échanges autour des cultures nordiques, mis en place à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, il contient :un espace d’exposition permanentun espace d’animation « à la nordique ».Exposition des affiches du festival Les Boréales

Depuis 1992, Les Boréales s’est imposé comme le plus important festival dédié à la culture nordique en Europe. Cet événement nous fait voyager à travers différents territoires en mettant à l’honneur les cinq pays scandinaves, les pays baltiques, le Groenland et les îles Féroé.

Les affiches de ses 32 éditions passées seront exposées en extérieur.Foire internationale

Un stand de la Foire Internationale de Caen Nos ancêtres les Vikings – qui se tiendra du 16 au 25 septembre 2022 au Parc des Expositions – vous donnera un avant-goût de ce grand événement normand.Restauration nordique

Profitez sur place de savoureuses spécialités culinaires des régions du Nord.AnimationsAvec le parc historique OrnavikMidsommer, par l’Institut Suédois (mats, fleurs, etc.)Concert

Déambulation en acoustique autour des répertoires nordiques.

Un bal traditionnel nordique et une surprise finale clôtureront cette soirée exceptionnelle.

La ville de Caen vous invite à une soirée événement.

Programme

Exposition Caen Nordic

Dans l’espace Caen Nordic, lieu de découverte et…

dec@caen.fr +33 2 31 30 46 49 https://caen.fr/

La ville de Caen vous invite à une soirée événement.ProgrammeExposition Caen Nordic

Dans l’espace Caen Nordic, lieu de découverte et d’échanges autour des cultures nordiques, mis en place à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, il contient :un espace d’exposition permanentun espace d’animation « à la nordique ».Exposition des affiches du festival Les Boréales

Depuis 1992, Les Boréales s’est imposé comme le plus important festival dédié à la culture nordique en Europe. Cet événement nous fait voyager à travers différents territoires en mettant à l’honneur les cinq pays scandinaves, les pays baltiques, le Groenland et les îles Féroé.

Les affiches de ses 32 éditions passées seront exposées en extérieur.Foire internationale

Un stand de la Foire Internationale de Caen Nos ancêtres les Vikings – qui se tiendra du 16 au 25 septembre 2022 au Parc des Expositions – vous donnera un avant-goût de ce grand événement normand.Restauration nordique

Profitez sur place de savoureuses spécialités culinaires des régions du Nord.AnimationsAvec le parc historique OrnavikMidsommer, par l’Institut Suédois (mats, fleurs, etc.)Concert

Déambulation en acoustique autour des répertoires nordiques.

Un bal traditionnel nordique et une surprise finale clôtureront cette soirée exceptionnelle.

Quai François Mittérand Parvis de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

dernière mise à jour : 2022-05-27 par