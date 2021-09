Nuit noire au Muséum Museum de Toulouse, 7 octobre 2021, Toulouse.

Nuit noire au Muséum

Museum de Toulouse, le jeudi 7 octobre à 20:00

Dans le cadre du 13e Festival Toulouse Polars du Sud, le Muséum passe au Noir… Que diriez-vous d’un jeudi soir au Muséum placé sous le signe du polar ? Le temps d’une soirée, devenez acteurs d’un Cluedo géant et plongez dans l’univers empli de magie et de sorcellerie du Muséum. Participez à une enquête inédite et riche en rebondissements, en présence d’auteurs invités de cette édition 2021 du festival, proposée sur un scénario original d’Alain Monnier, auteur de polars. En partenariat avec l’association **Toulouse Polars du Sud** Crédit photo : **Toulouse Polars du Sud** **** **Biographie de l’auteur** Né à Narbonne, titulaire d’un diplôme d’ingénieur des Travaux publics et d’un Doctorat en Énergie Solaire, **Alain Monnier** a enseigné à l’Université de Rabat, avant de travailler dans diverses institutions en faveur de la promotion des technologies innovantes, puis à la direction de la Chambre de commerce de Toulouse. Son premier roman publié en 1994, _Signé Parpot_, est un montage original réalisé à partir de traces écrites qui a été remarqué par la critique. Durant ces 25 dernières années, il a écrit une vingtaine d’ouvrages dans des registres différents qui souvent proposent une critique de notre modernité : – Des comédies sociales (_Parpot le bienheureux_ ; _Place de la Trinité…) – Des fables critiques (Givrée_ ; _Tout va pour le mieux…) – Des essais (Rivesaltes un camp en France_ ; _L’Esprit des Lieux…) – Des romans sombres (Les ombres d’Hannah_ ; _Survivance…) – Des thrillers (Je vous raconterai_ ; Côté jardin…)

Jeu par équipe, gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Le temps d’une soirée, devenez acteurs d’un Cluedo géant et plongez dans l’univers empli de magie et de sorcellerie du Muséum.

Museum de Toulouse 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T23:00:00