« La classe, l’œuvre ! » : lectures de l’Odyssée par Emmanuel Lascoux Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques, 13 mai 2023, Vieux.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00, 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

La grande histoire d’Ulysse et de son retour à Ithaque scandée par Emmanuel Lascoux, helléniste et musicien, professeur de classe préparatoire et auteur de la dernière traduction de l’Odyssée aux éditions P.O.L.

Découvrez les grands passages de l’Iliade et de l’Odyssée déclamés en grec ancien et dans leur traduction française. Un voyage dans le temps, à la rencontre des Aèdes grecs, quand l’histoire se racontait et se chantait… Une occasion unique de redécouvrir ce grand texte fondateur dans la langue d’Homère !

Les élèves de 5ème du collège Henry Brunet (Caen) avec leur professeur de latin, Stéphane Fouénard, prendront part aux lectures aux côtés d’Emmanuel Lascoux dans le cadre du projet « La classe l’oeuvre ! ».

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques 13 chemin Haussé, 14930 Vieux 14930 Vieux Calvados Normandie Parkings gratuits : – Parking visiteurs : route de Feuguerolles – Parking handicapés : 13 chemin Haussé

http://www.vieuxlaromaine.fr

Le musée de Vieux-la-Romaine vous accueille pour une visite de sa collection permanente retraçant la vie à Aregenua du Ier au Ve siècle. Venez visiter les sites antiques : Maison au Grand Péristyle, Maison à la Cour en U et le forum en cours de fouilles.

Saturday 13 May, 20:00, 22:00

The museum of Vieux-la-Romaine welcomes you for a visit of its permanent collection redrawing life to Aregenua du Ier in Ve century. Come visit the ancient sites: House in the Big(Great) Peristyle, House to the Court(Yard) there U and forum in the course of excavations(searches).

Crédit : © Musée de Vieux-la-Romaine, Studio Hors Série