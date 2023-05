Voyage vers l’Orient Vesunna, musée gallo-romain de périgueux, 13 mai 2023, Périgueux.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Samedi 13 mai | De 21h à minuit

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES | VOYAGE VERS L’ORIENT

En partenariat avec le festival Ôrizons.

Au cœur de Vesunna, le temps d’une soirée, les visiteurs suivront un voyage musical au rythme des arrêts de l’Orient Express, le train légendaire qu’Agatha Christie a si souvent emprunté. De Bagdad à Belgrade, en passant par Alep et Istanbul, les visiteurs du musée font un aller-retour en musique et explorent les sonorités des instruments traditionnels du Proche-Orient et des Balkans.

Livret-jeux à faire en famille.

Accès libre aux collections permanentes et à l’exposition temporaire Agatha Christie en quête d’archéologie.

Gratuit

Petite restauration à emporter dans le parc de Vésone

Vesunna, musée gallo-romain de périgueux Parc de Vésone 20 rue du 26e RI, Périgueux, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine 24000 Périgueux Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Le site-musée gallo-romain Vesunna est consacré à l’histoire de la ville antique de Périgueux et de l’ancienne cité des Pétrucores, le Périgord. Le bâtiment contemporain, œuvre de Jean Nouvel, protège le site archéologique de la domus de Vésone et présente des collections sur la ville antique et sur la vie de ses habitants entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.

