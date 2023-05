Une nuit à la Tour de Grède Tour de Grède, 13 mai 2023, Oloron-Sainte-Marie.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

sur inscription . Gratuit 0559399999, patrimoine@oloron-ste-marie.fr

Cette année, à l’occasion de la Nuit des musées, on passe la soirée à la Tour de Grède, entre mythes et légendes. L’occasion de monter au belvédère pour un panorama nocturne sur la ville.

Groupes limités à 19 personnes, 4 départs de visites dans la soirée à 21h, 21h30, 22h et 22h30.

Tour de Grède 50 rue Dalmais 64400 Oloron Sainte-Marie 64400 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Ouverture gratuite en période estivale

Tour du XIVe siècle abritant un petit musée présentant la faune locale.

Belvédère accessible offrant une vue à 360° sur la ville et les Pyrénées.

Saturday 13 May, 21:00

A 14th-century tower with a small museum featuring local wildlife. Accessible lookout with 360° views of the city and the Pyrenees.

Crédit : ©Mairie Oloron Sainte-Marie