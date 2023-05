Visite commentée de l’exposition consacrée à l’artiste Didier Paquignon Tour 46 – Espace d’exposition temporaire, 13 mai 2023, Belfort.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15, 22:00 ⤏ 22:45 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre, visites commentées sur réservation car lieu soumis à jauge. Handicap intellectuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription mediationmusees@mairie-belfort.fr, 0384545640

Visite exposition temporaire « …et n’omets pas de leur parler d’amour et de choses semblables. Peinture de Didier Paquignon ».

C’est une œuvre inclassable que celle de Didier Paquignon, né en 1958. Artiste voyageur capable de capturer des atmosphères urbaines et des paysages, portraitiste hors pair, observateur méticuleux des choses triviales du quotidien : l’artiste est capable de tout.

Ce sont en effet des atmosphères très variées que Paquignon propose au visiteur. Il puise son inspiration autour du Bassin méditerranéen, en Grèce notamment où il s’installe à la fin des années 1980, puis en Espagne qu’il rejoint en 2003 avant de retourner à Paris où il vit et travaille actuellement. L’exposition programmée à Belfort invite donc au dépaysement, à sortir de soi et à capter les couleurs et les caprices de la lumière.

