Visite libre du musée à la lampe torche Service archéologique départemental-MuséAl, 13 mai 2023, Alba-la-Romaine.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit 04 75 52 45 15, museal@ardeche.fr

À la lueur d’une lampe torche, vous allez (re)découvrir les objets du musée.

Visite libre, prêt d’une lampe à l’accueil.

Dernier départ À 23h00.

Service archéologique départemental-MuséAl Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France 07400 Alba-la-Romaine Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

https://museal.ardeche.fr

MuséAl est un musée de site qui accompagne la découverte des vestiges d’une ville antique dont ont été conservés et restitués le centre monumental et une rue ainsi que le théâtre.

Saturday 13 May, 22:00

MuséAl is a site museum that accompanies the discovery of the remains of an ancient city whose monumental center and a street as well as the theatre have been preserved and restored.

Museum – Alba Archaeological Museum

Crédit : © Museal – musée archéologique d’Alba