Tarn « Circuit pédestre artisanat et savoir-faire ferrièriols » salle municipale Pierre Davy, 13 mai 2023, Fontrieu. samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023 . Gratuit | Sur inscription 0563740549, secretariat@mprl.fr Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, propose une soirée complète pour la Nuit des Musées. Buffet montagne à 19h30 (tarif 18€, inscription obligatoire avant le 5 mai) puis une balade commentée, et un concert.

Balade de quelques kilomètres dans Ferrières à la tombée de la nuit. Du textile à la boulangerie sans oublier l'ancienne laiterie, nous vous invitons à venir découvrir les traces du passé économique de la commune. Prévoir une lampe de poche !

