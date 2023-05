Concert « Duo Belisama » (Camille Calvayrac – Benjamin Barria) salle municipale Pierre Davy, 13 mai 2023, Fontrieu.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Libre participation Handicap moteur. Gratuit

Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, propose une soirée complète pour la Nuit des Musées. Buffet montagne à 19h30 (tarif 18€, inscription obligatoire avant le 5 mai) puis une balade commentée, et un concert.

Concert (21h30): **Duo Belisama**

Camille et Benjamin se sont connus sur les bancs du conservatoire et ont rapidement commencé à jouer ensemble. Leur répertoire est très varié, allant de la musique baroque à la musique du 20è siècle, en passant par les musiques traditionnelles et les musiques de films. Actuellement, le duo se consacre à la composition dans un style néo-classique pour piano/violon et se produit en concert dans toute la France.

salle municipale Pierre Davy la Ramade 81260 FONTRIEU Ferrières 81260 Fontrieu Tarn Occitanie Parking, salle accessible aux personnes à mobilité réduite

