Illuminations – « Extérieur paysan » Salagon, musée et jardins, 13 mai 2023, Mane.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Comme un dernier coup d’éclat avant la relocalisation en réserve des objets présentés dans l’exposition ethnographique précédente « Intérieur Paysan », le sujet de cette mise en lumière est « extérieur paysan ». Des objets, sélectionnés pour leur profil, leur silhouette, leur matière et leur potentiel à être mis en lumière.

Un regard esthétique et artistique porté sur le Prieuré de Salagon, les objets de collection du musée et les jardins. Une proposition de Nicolas Schintone.

Salagon, musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane 04300 Mane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier)

http://musee-de-salagon.com

Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs.

Salagon is an unique(only) site located in Mane, at the heart of the Haute-Provence and of Luberon, near(about) Forcalquier. Consisted of a priory classified as « Historic Monument » and 6 hectares of gardens, Salagon is at once a place of history(story), of culture and of knowledges.

