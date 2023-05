Tant que li siam – polyphonies Salagon, musée et jardins, 13 mai 2023, Mane.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée gratuite à partir de 17h . Gratuit

Un voyage autour du Ventoux au son des chants et des percussions sur des textes de poètes illustres ou inconnus. Un quatuor polyphonique à l’œuvre d’une célébration joyeuse d’un coin de terre et des êtres qui l’arpentent et la façonnent.

Salagon, musée et jardins Prieuré de Salagon, 04300 Mane 04300 Mane Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Autoroute A51 : sortie 19 à Forcalquier/Oraison Suivre la RN 100 direction Mane (à 3 km au sud de Forcalquier)

http://musee-de-salagon.com

Salagon est un site unique situé à Mane, au cœur de la haute Provence et du Luberon, près de Forcalquier. Composé d’un prieuré classé monument historique et de 6 hectares de jardins, Salagon est à la fois un lieu d’histoire, de culture et de savoirs.

Crédit : ©Tant que li siam