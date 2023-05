Colorama # la couleur du Temps QG Orgeval, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Exposition du FRAC : œuvres vidéo de Marcel Dinahet. Présentées par les médiateurs-étudiants de la classe prépa du lycée Colbert, qui proposent un dialogue contemporain avec les différentes tonalités de nos collections…, ici le thème des paysages hauts en couleurs du musée des Beaux-Arts.

En partenariat avec le FRAC Champagne-Ardenne, les musées historiques et le Planétarium de Reims.

QG Orgeval 20 rue Charles Roche 51100 Reims 51100 Reims Marne Grand Est

Saturday 13 May, 20:00 Colorama # the color of Time European Night of Museums 2023

Crédit : Le musée Nomade est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional à hauteur de 119 201 €.

Fréhel Marcel Dinahet 2001 © Marcel Dinahet pour Colorama au QG Orgeval