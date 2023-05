Entrez dans le paysage QG Orgeval, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Visites-découvertes autour du paysage et de la couleur, à l’aide des nouveaux outils de médiation. Mini-atelier de création d’un paysage numérique.

Par les médiateurs du musée des Beaux-Arts.

QG Orgeval 20 rue Charles Roche 51100 Reims 51100 Reims Marne Grand Est

Saturday 13 May, 20:00 Step into the landscape European Night of Museums 2023

Crédit : Le musée Nomade est cofinancé par l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional à hauteur de 119 201 €.

Camille Corot (1796 -1875) , Mantes (le matin), vers 1865, huile sur bois parqueté © MBA Reims, 2023 photo C.Devleeschauwer