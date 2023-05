La couleur, un pays ! QG Orgeval, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Finalisation participative et inauguration de la fresque, encadrée par Nadège Dauvergne, artiste plasticienne, dessinatrice, fresquiste. Fresque réalisée en atelier début mai avec les habitants du quartier.

QG Orgeval 20 rue Charles Roche 51100 Reims 51100 Reims Marne Grand Est

Saturday 13 May, 20:00 The color, a country! European Night of Museums 2023

Crédit : Ciel © Nadège Dauvergne