Représentation théâtrale Port-musée Douarnenez, 13 mai 2023, Ploaré.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Nombre de places assises limité. Pas de réservation possible. Handicap moteur. Gratuit

« Amours, mystère et reine des mouettes » : une comédie douarneniste de Monique Chapalain.

A douarnenez, on aime pas être sur la langue des gens… C’est pourtant le début de l’intrigue de cette nouvelle pièce de la troupe Café Pain Beurre.

Du parler douarneniste dans le texte pour rire et s’émouvoir, une belle soirée en perspective.

Port-musée Douarnenez Place de l’enfer – 29100 Douarnenez 29100 Ploaré Finistère Bretagne

Musée maritime

Saturday 13 May, 21:00

Maritime museum

Crédit : © Troupe Café Pain Beurre