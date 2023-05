MAPPING MONUMENTAL 7 Pavillon de vendôme, 13 mai 2023, Aix-en-Provence.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:00, 22:30 ⤏ 23:00, 23:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée Libre . Gratuit

L’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence propose une projection Mapping sur la façade, en partenariat avec Hexalab, conçue par des étudiants au sein de l’atelier 3D de l’ESAAix. Encadrée par Ricardo Garcia, artiste enseignant , cette réalisation illuminera, révélera et transformera la façade du Pavillon de Vendôme à la nuit tombée.

Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle / 32, rue Celony, 131000 Aix-en-Provence 13100 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.mairie-aixenprovence.fr

Le Pavillon de Vendôme, la plus séduisante des folies héritées du Grand Siècle, fut édifié sur l’ordre de Louis de Mercoeur duc de Vendôme pour abriter ses amours passionnées avec Lucrèce de Forbin Solliès dite « la Belle du Canet ». Entourée d’un somptueux jardin à la française, la façade principale du pavillon superpose les trois ordres classiques et est ornée de superbes atlantes baroques, de guirlandes de fruits et d’un mascaron qui aurait, dit-on, les traits de la Belle du Canet. Les collections sont constituées de nombreux portraits des XVIIe et XVIIIe siècles et de mobilier provençal. Depuis 1990, le pavillon de Vendôme présente de nombreuses expositions d’art moderne et contemporain.

Saturday 13 May, 21:30, 22:30, 23:30

The Detached house(Flag) of Vendôme, the most appealing of madnesses inherited from the Big(Great) Century, was built on order of Louis de Mercoeur duke of Vendôme to shelter the loves fascinated with thought Lucrèce de Forbin Solliès » the Belle du Canet « . Surrounded with a sumptuous French-style garden, the main facade of the detached house(flag) stacks(superimposes) three classic orders and is adorned with superb baroque atlases, with garlands of fruits and of a mascaron which would have, as it is thought, the lines(features) of the Belle du Canet. Collections are established(constituted) numerous portraits of the XVIIth and XVIIIth centuries and Provençal furniture. Since 1990, the detached house(flag) of present Vendôme of many exhibitions(exposures) of modern and contemporary art.

Crédit : ©Ricardo Garcia