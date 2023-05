Florilège théâtral du Grand Siècle Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle (Petit château de Sceaux), 13 mai 2023, Sceaux.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée gratuite sous réservation obligatoire. Jauge : 80 spectateurs. . Gratuit | Sur inscription museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr

À l’occasion de la manifestation nationale _La Nuit européenne des musées,_ le Département des Hauts-de-Seine propose un rendez-vous exceptionnel au Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle (Petit château de Sceaux) pour découvrir, en nocturne, les collections permanentes et son exposition temporaire _Un chef-d’œuvre redécouvert : La Mort de Virginie de Michel Ier Corneille_, à travers une visite théâtralisée sur le thème de la tragédie au XVIIe siècle.

Le musée du Grand Siècle, en collaboration avec le Théâtre Molière-Sorbonne, propose une nocturne théâtrale conçue comme une promenade dans une galerie vivante de tragédies, présentant quelques morceaux choisis tirés de Corneille, Racine, Quinault et Tristan l’Hermite, le tout avec musique et danse.

Pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle (Petit château de Sceaux) 9 rue du Docteur Berger 92330 Sceaux 92330 Sceaux Hauts-de-Seine Île-de-France RER B (Station Sceaux), BUS (ligne 192 arrêt « Eglise de Sceaux », ligne 6 arrêt « Docteur Berger »), PARKINGS (Plusieurs parkings gratuits sont disponibles tout autour du Parc de Sceaux, à proximité des différentes portes d’accès au parc. Pour venir au Petit château, le parking le plus proche (payant) se situe place du général de Gaulle à Sceaux. Parking gratuit sur l’esplanade du Parc de Sceaux (avenue Claude Perrault / Avenue Le Nôtre))

https://museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr/

Jusqu’en 2026, date d’ouverture du musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, celui-ci dispose d’un pavillon de préfiguration, établi dans le Petit château du Domaine départemental de Sceaux.

Le pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle est un lieu d’information sur le projet muséal, ainsi qu’un espace de présentation des collections, comprenant aussi bien une petite partie de la donation Rosenberg que les nouvelles acquisitions du musée.

Until 2026, when the Grand Siècle Museum opened in Saint-Cloud, it has a prefiguration pavilion, established in the Petit château du Domaine départemental de Sceaux. The prefiguration pavilion of the Grand Siècle Museum is a place of information on the museum project, as well as a space for presenting the collections, including both a small part of the Rosenberg donation and the new acquisitions of the museum.

Crédit : Andromaque, Théâtre Molière-Sorbonne © Jean-Marc Deltombe