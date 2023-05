Frédéric Le Junter et ses machines sonores Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel Petite-Rosselle Catégories d’Évènement: Moselle

Petite-Rosselle Frédéric Le Junter et ses machines sonores Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel, 13 mai 2023, Petite-Rosselle. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023 Lampe de poche requise pour faire la visite – en vente à l’accueil du Musée (sous réserve de stock disponible). 19h00 à minuit (dernière entrée à 23h00).

Visite gratuite.

Rencontre avec Frédéric Le Junter : 19h 30 et 20h30, durée 45 min . Gratuit À l’occasion de cet évènement qu’est la Nuit européenne des musées, l’artiste Frédéric Le Junter sera présent à 19h30 et 20h30 pour présenter durant 45 minutes ses œuvres, leurs conceptions et répondre aux nombreuses questions du public. Au total, une dizaine de machines sonores seront exposées au cœur du Musée les Mineurs Wendel. En partenariat avec Vu D’un Oeuf/Festival Densités- Centre Artistique Rural, Meuse, le musée accueille cette année Frédéric Le Junter et ses machines sonores du 13 au 27 mai 2023.

Frédéric Le Junter est attiré par le hasard en mouvement, aussi bien dans le son que dans l’image.

Son travail, alors qu’il n’est pas instrumentiste (ce n’est pas un musicien qui joue d’un instrument), c’est de faire de la musique avec des machines ou des orchestres qu’il aura fabriqués. L’idée est de laisser la place au hasard et à l’improvisation.

Les machines sont « bricolées » avec des objets trouvés, sans aucune technologie avancée.

Ici la devise de l’artiste est l’inverse de la phrase « rien n’est laissé au hasard ».

L'installation est composée d'une série de machines rassemblées sous la forme de petits groupes, d'orchestres, autour desquels peuvent déambuler les visiteurs.

