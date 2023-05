Histoires « sombres » Palais du Roi de Rome, 13 mai 2023, Rambouillet.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Les œuvres ne sont pas que ce qu’elles vous donnent à voir : charmants portraits d’enfants, bâtard ou fillette à marier ; belles peintures hautement toxiques ; ou encore précieux objets d’art et récoltes abondantes, mais aussi condition ouvrière et paysanne misérables… Vous ne verrez plus jamais nos collections de la même manière…

Palais du Roi de Rome 52-54 rue du Général de Gaulle 78120 Rambouillet 78120 Rambouillet Yvelines Île-de-France Entrée palais du roi de Rome, côté jardin.

© Palais du Roi de Rome

Saturday 13 May, 21:00

Palace of the King of Rome

Crédit : © M. Bourguelle