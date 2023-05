Découverte des lentilles de Fresnel Ouessant, musée des phares et balises, 13 mai 2023, Lampaul.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Il y a deux cents ans, Augustin Fresnel installait au sommet du phare de Cordouan le tout premier appareil lenticulaire conçu pour un phare. Grâce à l’invention de la lentille à échelons, dite « lentille de Fresnel », l’ingénieur membre de la Commission des Phares a révolutionné l’histoire de la signalisation maritime. Le bicentenaire de la lentille de Fresnel est célébré cette année partout en France.

Le Musée des Phares et Balises d’Ouessant vous propose, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées, de découvrir sa collection de lentilles de Fresnel, l’une des des plus importantes au monde ! Toute la soirée, des visites flash seront proposées autour des optiques et des différents objets qui retracent l’évolution des systèmes d’éclairage des phares. Vous pourrez notamment admirer le tout premier appareil lenticulaire de Cordouan. A la sortie du musée, vous profiterez de la danse des huit rayons du phare du Créac’h dans le ciel d’Ouessant.

Ouessant, musée des phares et balises Phare du Créac’h 29242 Lampaul Finistère Bretagne

Saturday 13 May, 20:00 Discovery of Fresnel lenses European Night of Museums 2023

