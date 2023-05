Concert silencieux, mais pas que ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 13 mai 2023, Orléans.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Le MOBE vous propose de vivre une expérience unique durant la nuit des Musées, installez vos casques sur vos oreilles et voyagez au gré de la programmation du DJ Ali M’Fantom et de la chanteuse Mesparrow !

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans 45000 Orléans Loiret Centre-Val de Loire Tram, ligne A, ligne B Bus SNCF

Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un musée de culture scientifique. Quatre niveaux d’expositions pluri-médias décloisonnent les savoirs et mettent en scène collections, manipes, spectacles audiovisuels, jeux numériques, maquettes.

The Orléans Museum for Biodiversity and the Environment (MOBE) is a museum of scientific culture. Four levels of multi-media exhibitions break down knowledge and stage collections, manipes, audiovisual shows, digital games, models.

