Les instruments fantastiques : contes et légendes Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

A travers des légendes Occitanes & d’ailleurs, des histoires insolites ou

réinventées . . . Mathieu Fantin vous fait voyager dans un univers de sons retrouvés dans les contrées perdues de l’histoire fantastique ! Partez à la découverte d’une dizaine d’instruments traditionnels & médiévaux (Vielle à roue, Cornemuse, Nyckelharpa, Cistre, Harpe, Flûtes, Percussions, . . .)

Et si vous restez… vous aurez la surprise d’apercevoir quelques créatures sorties de contes de fées ! Un moment unique qui ravira petits & grands !

3 représentations : 20h30, 21h15, 22h00

Muséum d’histoire naturelle Philadelphe Thomas 2 place Philadelphe-Thomas, 81600 Gaillac 81150 Castelnau-de-Lévis Tarn Occitanie

http://www.ville-gaillac.fr

Créé dans la deuxième partie du XIXe siècle à partir des collections du docteur Philadelphe THOMAS, le muséum d’histoire naturelle de Gaillac propose une collection de zoologie, paléontologie, géologie, botanique et préhistoire, le tout dans une muséographie du XIXe siècle qui rappelle les cabinets de curiosités et autres sociétés savantes. Il présente une très importante collection, c’est d’ailleurs le 2ème muséum le plus grand de la région Midi-Pyrénées après celui de Toulouse.

Created in the second part of the XIXth century from the collections of DOCTOR PHILADELPHE THOMAS, the natural history museum of Gaillac proposes a collection of zoology, paleontology, geology, botany and prehistory, the whole in a muséographie of the XIXth century who(which) calls back(reminds) the toilets(offices) of curiosity and other learnt companies(societies). He presents a very important collection, it is besides the biggest(greatest) 2nd museum of the region Midi-Pyrénées after that of Toulouse.

Crédit : © Mathieu Fantin