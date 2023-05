Déambulation musicale et dansée. Par la Compagnie MON CRU Muséum d’Histoire naturelle, 13 mai 2023, Perpignan.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre et gratuite . Gratuit

Ma-Mo-Mi, mi-concert, mi-spectacle : Entre écriture et composition instantanée, voyage musical et actions dansées, Nathalie Mauriès, Jean-Luc Lehr et Tarik Chaouach revisitent le musée pour une version inédite et unique de Ma-Mo-Mi.

Muséum d’Histoire naturelle 12 rue Fontaine neuve, 66000 Perpignan, Occitanie, France 66000 Perpignan Pyrénées-Orientales Occitanie

https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle

Le Muséum de Perpignan présente un panorama de la faune locale dans une évocation de leurs milieux naturels ; une salle des minéraux ; des objets ethnologiques et une momie égyptienne de la XXIIIe dynastie.

Saturday 13 May, 20:00

The Museum of Perpignan presents a panorama of the local fauna in an evocation of their natural environments; a room of minerals; ethnological objects and an Egyptian mummy of the XXIIIth dynasty.

Crédit : © Collectif JoBo