PAUSES MUSICALES Muséum d’Histoire naturelle, 13 mai 2023, Marseille 4ème.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Pauses musicales : Clavecins, harpes, violes de gambe, bassons, flûtes…

Cette année, le Palais Longchamp accueille les élèves et les professeures du Conservatoire Pierre Barbizet un établissement de l’INSEAMM, pour des petites pauses musicales au sein du Muséum d’histoire naturelle, du Musée des Beaux-Arts, du Musée Grobet-Labadié en écho avec leurs collections.

Muséum d’Histoire naturelle Palais Longchamp 13233 Cedex 20, Marseille 4ème, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d’azur 13004 Marseille 4ème Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Metro ligne 1: 5 avenues Longchamp / tramway Longchamp

http://culture.marseille.fr

Labellisé « Musées de France » depuis 2002, le Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille se distingue par la qualité scientifique et patrimoniale de ses collections. Il couvre l’ensemble des disciplines traditionnelles des muséums d’histoire naturelle à travers ses collections de botanique, de paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines.

À la rencontre des cultures et des espaces naturels de l’Europe et de la Méditerranée, il offre un panel large et diversifié de curiosités avec ses collections de botanique, de paléontologie, de minéralogie, de zoologie et de sciences humaines.

Labeled « Museums of France » since 2002, the Natural History Museum of Marseille stands out for the scientific and heritage quality of its collections. It covers all the traditional disciplines of natural history museums through its collections of botany, palaeontology, mineralogy, zoology and human sciences. Meeting the cultures and natural spaces of Europe and the Mediterranean, it offers a wide and diverse range of curiosities with its collections of botany, palaeontology, mineralogy, zoology and human sciences.

Crédit : ©VDM_ALO