Étonnante biodiversité au Muséum Museum d’Histoire Naturelle d’Autun, 13 mai 2023, Autun.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 20:30 ⤏ 21:00, 21:00 ⤏ 21:30, 21:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Alors que les ombres s’allongent sur la ville, une étonnante biodiversité s’agite et reprend vie au Muséum. Une armée de jeunes lycéens de la classe patrimoine du lycée Bonaparte prend le flambeau pour mettre en lumière d’improbables créatures dans une mise en scène audacieuse.

Museum d’Histoire Naturelle d’Autun Impasse Rollet, 71400 Autun 71400 Autun Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Le muséum d’Histoire naturelle Jacques de La Comble rassemble plus de 800 000 échantillons représentant des spécimens de tous les domaines des sciences de la nature. Il conserve la première collection mondiale de nodules fossilifères du Carbonifère continental (160 000 pièces). Le muséum d’histoire naturelle d’Autun trouve son origine au début du 19e siècle. Les collections alors constituées par la Société d’histoire naturelle et actuellement propriété de la Ville d’Autun, sont d’une exceptionnelle qualité. Les expositions temporaires sont chaque année l’occasion d’une mise en lumière particulière d’une des thématiques présentes dans les collections permanentes.

Saturday 13 May, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Amazing biodiversity at the Museum European Night of Museums 2023

The Jacques de La Comble Museum of Natural History gathers more than 800,000 samples representing specimens from all fields of the natural sciences. It preserves the world’s first collection of fossiliferous nodules of the Continental Carboniferous (160,000 pieces). The Autun Natural History Museum dates back to the early 19th century. The collections then constituted by the Natural History Society and currently owned by the City of Autun, are of exceptional quality. Each year, temporary exhibitions are an opportunity to highlight one of the themes present in the permanent collections.

Crédit : ©Ville d’Autun