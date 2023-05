Un pas, deux pas, trois pas : les différentes façons de marcher dans le monde animal Muséum d’histoire naturelle, 13 mai 2023, Blois.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap auditif | Handicap moteur. Gratuit

Entrez dans le monde fascinant des animaux et découvrez les secrets de leurs déplacements !

De l’élégance des animaux digitigrades aux pas lourds des plantigrades en passant par les foulées rapides des onguligrades, notre animation vous plongera dans l’univers de ces créatures incroyables.

Grâce aux devinettes, rébus et charades mettez vos connaissances à l’épreuve et amusez-vous à retrouver ces animaux dans le musée.

Muséum d’histoire naturelle 6 rue des Jacobins 41000 Blois 41000 Blois Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

https://www.blois.fr/attractive/remarquable/museum

Les collections, qui occupent une partie du cloître des Jacobins, comportent plusieurs milliers de spécimens zoologiques, botaniques, géologiques et paléontologiques, pour la plupart régionaux ; mais aussi des différentes parties du monde.

Richesses naturelles et diversité, un concentré de nature à découvrir au fil de la Loire. De la plaine de Beauce aux étangs de Sologne, en passant par landes et forêts, retrouvez les animaux et leur milieu.

The collections, which occupy part of the Jacobin Cloister, include several thousand zoological, botanical, geological and paleontological specimens, mostly regional, but also from different parts of the world. Natural wealth and diversity, a concentrate of nature to discover along the Loire. From the plain of Beauce to the ponds of Sologne, passing by moors and forests, find the animals and their environment.

Crédit : ©museumdeBlois