Concert « Les voix de la Méditerranée » Muséum départemental du Var, 13 mai 2023, Toulon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:45, 21:15 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

Accès libre, sans réservation et gratuit. Spectacles en plein air, dans le Jardin départemental du Las à 20h et à 21h15 . Gratuit

Dès la tombée de la nuit, le Muséum va swinguer au son des chants méditerranéens. Rendez-vous sous le grand cèdre du Jardin départemental du Las, pour une symphonie inédite orchestrée par Didou Francisci (chant et guitare corse), accompagné de Pierre Cammas (piano jazz), Camille Briant (violon), Petru Ghjuvan Faragoni (chant et guitare corse), Zakbram (oud et musiques du Maghreb) et Blas Gomez (percussion et guitare gipsy). Quand la musique a le pouvoir de réunir des musiciens d’univers différents pour faire de la Méditerranée un concert magique.

Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 83200 Toulon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.museum-toulonvar.fr

Le Var figure ainsi parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. Ce Muséum a en charge l’acquisition, la conservation, l’étude et la médiation des collections d’histoire naturelle du département. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

Saturday 13 May, 20:00, 21:15

The Var is thus one of the few French departments to have a natural history museum entirely dedicated to the enhancement of its biological and naturalistic heritage. This museum is in charge of the acquisition, conservation, study and mediation of the natural history collections of the department. The challenge is to raise public awareness of the diversity of specimens from different life sciences (zoology, botany, mycology) and earth (paleontology, geology).

Crédit : © Muséum départemental du Var & D. Francisci