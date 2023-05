Visites à l’improviste de l’exposition « Plongée sonore avec les cétacés » Muséum départemental du Var, 13 mai 2023, Toulon.

Au crépuscule ou dans la pénombre, les collections d’histoire naturelle du Muséum départemental du Var vous contemplent différemment, comme dans les profondeurs sous-marines… Nos médiateurs scientifiques et culturels seront disponibles au détour de l’exposition « Plongée sonore avec les cétacés » pour répondre à toutes vos questions ou les susciter…

Du mythe du gentil dauphin aux légendes autour des monstrueux cachalots, et de Flipper à Moby Dick, les légendes restent ancrées dans nos sociétés. Le Muséum vous propose ainsi un nouveau regard entre mythologie, imaginaire et données scientifiques pour enfin connaître nos voisins sous-marins !

Le Var figure ainsi parmi les rares départements français à posséder un muséum d’histoire naturelle entièrement consacré à la mise en valeur de son patrimoine biologique et naturaliste. Ce Muséum a en charge l’acquisition, la conservation, l’étude et la médiation des collections d’histoire naturelle du département. L’enjeu est de sensibiliser le public à la diversité des spécimens issus des différentes sciences de la vie (zoologie, botanique, mycologie) et de la terre (paléontologie, géologie).

