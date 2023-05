Un peu d’exercice ! Museon Arlaten – musée de Provence, 13 mai 2023, Arles.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:20, 21:00 ⤏ 21:20, 22:00 ⤏ 22:20, 23:00 ⤏ 23:20 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles . Gratuit

Un peu d’exercice !

### Compagnie la Grande Fugue

### Chant lyrique et chansons

Collaborateurs de la Péniche Opéra pendant de nombreuses années, le metteur en scène Alain Patiès et le ténor Christophe Crapez créent par la suite « La Grande Fugue », compagnie de théâtre musical en 2015.

Inventée sur le modèle des Brigades d’Interventions Poétiques, cette Brigade Lyrique est une forme spectaculaire qui intervient sans prévenir dans différents lieux. La compagnie a pour objectif d’explorer sans limite le répertoire lyrique et travaille en collaboration avec des ensembles musicaux spécialisés. Elle privilégie la découverte d’œuvres rares et la création. En parallèle, elle développe un travail en direction de publics ayant peu accès à la culture et à l’art lyrique.

Un peu d’exercice ! va vous donner à entendre les émotions sportives mises en musique par de grands compositeurs, qu’ils soient dits de musique savante ou populaire. Darius Milhaud ou Erik Satie et ses « Sports et Divertissements » côtoient Claude Nougaro et ses « Quatre boules de cuirs » ou Michel Legrand sur un « Court de tennis » et nous laisseront s’enfuir le « Battling Joe » d’Yves Montand « à bicyclette ».

Museon Arlaten – musée de Provence 29 rue de la république 13200 Arles Centre-Ville 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Gare d’Arles , parkings des Lices

http://www.museonarlaten.fr/

Fondé par le poète Frédéric Mistral, le Museon Arlaten – musée de Provence rouvre ses portes au public après 11 ans de fermeture et une rénovation orchestrée par l’architecte Michel Bertreux , avec la complicité de Monsieur Christian Lacroix. Ce musée d’ethnologie propose un lien entre l’héritage de la culture provençale et la modernité de ce territoire.

Saturday 13 May, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Crédit : ©Jean-Didier Tiberghien