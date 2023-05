Tableaux vivants au Musée de Sens Musées de Sens, 13 mai 2023, Sens.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre dans la limite des places disponibles (groupes de 20 personnes maximum) . Gratuit

Lorsque la nuit tombe et que la lune brille, certaines œuvres prennent vie dans les collections Beaux-Arts des Musées de Sens. Laissez-vous guider pour percer le voile du mystère et partir à la rencontre d’œuvres plus vraies que nature !

Départs des visites à : 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h

Musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens 89100 Sens Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Musées installés dans l’ancien Palais des Archevêques de Sens, regroupant des collections archéologie, Beaux-Arts et Art sacré.

Museums installed(settled) in the old(former) Palace of the Archbishops of Sense(Direction), grouping(including) collections archaeology, Fine Arts and sacred Art.

Crédit : cl. Musées de Sens