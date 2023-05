Visite libre des collections archéologiques Musées de Sens, 13 mai 2023, Sens.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Visite libre des collections archéologiques (rez-de-chaussée et sous-sol).

Musées de Sens 135 rue des Déportés et de la Résistance 89100 Sens 89100 Sens Yonne Bourgogne-Franche-Comté

http://www.ville-sens.fr

Musées installés dans l’ancien Palais des Archevêques de Sens, regroupant des collections archéologie, Beaux-Arts et Art sacré.

Saturday 13 May, 20:00

Museums installed(settled) in the old(former) Palace of the Archbishops of Sense(Direction), grouping(including) collections archaeology, Fine Arts and sacred Art.

Crédit : cl. Musées de Sens