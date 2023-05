Visite libre Musée Yves Machelon, 13 mai 2023, Gannat.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit 04 70 90 23 78, musee@ville-gannat.fr

Les collections du musée municipal sont multiples.

La pièce maitresse est sans aucun doute l’Evangéliaire carolingien, d’une valeur inestimable.

Au-delà de ce trésor culturel, le musée possède de nombreux autres objets composant ses collections : documents datant de la résistance Gannatoise, véhicules anciens, objets d’Art Déco, œuvres d’art religieux, artisanat et traditions populaires…

Une vingtaine de salles auxquelles s’ajoutent les expositions temporaires, programmées le temps d’une saison.

Musée Yves Machelon 1 place Rantian 03800 Gannat, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes 03800 Gannat Allier Auvergne-Rhône-Alpes Parking devant le musée

http://www.ville-gannat.fr/-Musee-.html?lang=fr

Le château, musée municipal, Yves Machelon est un ancien château fort des Sires de Bourbons, transformé en prison jusqu’en 1967. C’est à cette date que la commune, sous la Municipalité d’Yves Machelon, a racheté les bâtiments qu’elle a ensuite transformé en lieu de découverte du patrimoine Gannatois.

L’Evangéliaire contient les textes des quatre évangiles et est conservé dans une cage de verre, à l’abri des manipulations. Il a été numérisé en 2007, afin de permettre à tous de le consulter sur une borne interactive.

Saturday 13 May, 19:30

Housed in the former castle-prison, the Yves Machelon Museum traces the history of the Ganganese country from prehistory to the Second World War.

Crédit : ©mairie de gannat