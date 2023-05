Visite guidée nocturne du musée vivant de l’énergie Musée vivant de l’énergie, 13 mai 2023, Rai.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

3€, 1€ (7-12 ans). . Tarif préférentiel

Visite guidée du musée avec un éclairage rappelant les ampoules d’antan.

Démarrage de quelques machines et présentation de l’ensemble de la collection constituée de moteurs agricoles et industriels (vapeur, gaz, pétrole, diésel, essence…).

Musée vivant de l’énergie Rue de la vierge Corru sud, 61270 Rai 61270 Rai Orne Normandie Parking en face du musée

Le musée vivant de l’énergie est un musée consacré à la production d’énergie, il est hébergé dans une ancienne usine de 1916 qui matriçait du laiton. La collection inclut des moteurs agricoles et industriels, des machines à vapeur, un bélier hydraulique, une turbine hydraulique (type Francis

Saturday 13 May, 20:00

The Living Energy Museum is a museum dedicated to the production of energy, it is housed in an old factory of 1916 which was matrión of brass. The collection includes agricultural and industrial motors, steam engines, a hydraulic ram, a hydraulic turbine (type Francis

