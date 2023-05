Des animaux à toucher Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans, 13 mai 2023, Le Mans.

samedi 13 mai 2023 – 19:45 ⤏ 20:45 Nuit européenne des musées 2023

jauge limitée à 25 personnes / sur inscription le soir même . Gratuit

Atelier scientifique – découverte des différents pelages, plumages et peaux par le toucher

Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans 204 avenue Jean Jaurès, 72100 Le Mans, Sarthe, Pays de la Loire, France 72100 Le Mans Sarthe Pays de la Loire

http://www.lemans.fr/musees

Le Musée Vert, classé « Musée de France », est le muséum d’histoire naturelle de la ville du Mans. Plus de 200.000 spécimens accumulés par des générations de collectionneurs et de naturalistes sont conservés dans ses réserves.

© Musée Vert – muséum d’histoire naturelle du Mans

Saturday 13 May, 19:45 Animals to touch European Night of Museums 2023

The Green Museum, listed(classified) « Museum of France », is the natural history museum of the city of Le Mans. More than 200.000 specimens collected(stored) by generations of collectors and of naturalists are kept(preserved) in his(her,its) reserves.

© Musée Vert – natural history museum of Le Mans

Crédit : © Ville du Mans