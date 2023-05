Atelier pour tous Musée Soulages Rodez Catégories d’Évènement: Aveyron

Rodez Atelier pour tous Musée Soulages, 13 mai 2023, Rodez. samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023 . Gratuit Fabriquer et peindre (avec) son propre pinceau

———————————————- A l’occasion de la Nuit des musées RDV samedi 13 mai à partir de 20h pour un atelier ouvert à tous où chacun pourra fabriquer son propre pinceau avant de le tester.

Entrée gratuite, sans réservation, les enfants doivent être accompagnés. Musée Soulages Jardin du Foirail, 12000 Rodez 12000 Rodez Aveyron Occitanie En accès libre, sur réservation http://www.musee-soulages-rodez.fr Saturday 13 May, 20:00 Crédit : ©Musée Soulages

