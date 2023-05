Visites flash Musée Soulages Rodez Catégories d’Évènement: Aveyron

———————— Entre 20h30 et 23h30, le musée propose des visites d’une quinzaine de minutes sur les différentes œuvres de la collection Soulages : peintures, œuvre imprimée, vitraux de Conques et vase de Sèvres. Tout au long de la soirée, suivez les commentaires proposés par les médiateurs postés dans les différents espaces du musée.

20h30, 21H00, 21H45, 22H30, 23H15 : présentation des peintures sur toile, salle 6

20h45, 22H00 : présentation de la technique de l’eau-forte, salle 4

21h15, 22H45 : présentation du vase de Sèvres, salle 4

