La classe, l’œuvre ! Musée Soulages, 13 mai 2023, Rodez.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

La classe l’œuvre (en continu de 20H00 à minuit)

Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, l’opération « la classe, l’œuvre ! » offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de construire un projet d’éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art issues des collections des musées de France. La nuit européenne des musées est l’évènement qui permet aux acteurs des projets de valoriser et partager l’aventure menée au cours de l’année.

Le musée Soulages présentera le travail des élèves de l’école primaire de Saint-Rome de Tarn, dans le cadre du dispositif la classe, l’œuvre. Après avoir étudié l’œuvre eau-forte XX, 1972 de Pierre Soulages, les enfants ont réalisé leur propre estampe en utilisant plusieurs techniques : gravure sur gomme, gravure sur polystyrène… Les œuvres produites par les écoliers seront exposées dans le musée. Une médiation, faîte par les enfants, sera organisée en début de soirée, entre 20h et 21h30, afin de présenter leurs créations au public.

Musée Soulages Jardin du Foirail, 12000 Rodez 12000 Rodez Aveyron Occitanie En accès libre, sur réservation

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay