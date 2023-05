Concert : Musique Baroque de Louis XIV « Trois Gentillesses de Joseph Bodin de Boismortier » Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), 13 mai 2023, Troyes.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:00, 21:30 ⤏ 22:00, 22:30 ⤏ 23:00, 23:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Au cœur des galeries de peintures du 1er étage du musée des Beaux-arts, l’Ensemble de flûtes à bec et l’Ensemble hautbois-bassons du Conservatoire à rayonnement départemental Marcel Landowski de Troyes, et sous la direction d’Hélène Burle, font revivre l’esprit des fêtes à la cour de Versailles. Les 12 musiciens proposent un intermède musical avec une composition baroque de l’époque de Louis XIV avec « Trois Gentillesses de Joseph Bodin de Boismortier ».

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes 10000 Troyes Aube Grand Est

http://www.musees-troyes.com

L’hôtel de Vauluisant présente les collections de l’art champenois de la Renaissance, dit le Beau 16ème siècle, ainsi que les collections de la bonneterie. Le Beau 16ème siècle : Panneaux peints, statues et vitraux illustrent le passage subtil de l’esthétique du gothique à son apogée, à celle, émergente et plus précieuse de la Renaissance. La Bonneterie : Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille à travers les savoir-faire et la création textile.Pour la 15e année consécutive, les Musées troyens se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités et bien d’autres thématiques, l’édition 2022 met à l’honneur les animaux. Comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris. Et bien en cette nuit du 14 mai 2022, tous les animaux seront… fantastiques, symboliques et chimériques ! Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits tout le week-end de la Nuit des Musées, en plus de la nocturne, les 14 et 15 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

Saturday 13 May, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30 Concert: Baroque Music by Louis XIV « Trois Gentillesses by Joseph Bodin de Boismortier » European Night of Museums 2023

Born in French revolution, Saint Loup museum installed(settled) in the old(former) abbey Saint wolf presents collections as well rich as various. Archaeology, medieval sculpture and natural history museum (the collections of Fine Arts are currently in renovation). This year, the themes shared to four museums of the City of Troy are: «Return in the past». From 20 h to midnight, in a festive atmosphere, she(it) proposes to the public a night-wandering including animations, shows and meetings full of colours. In one night, as in a machine to go back in time, discover our ancestors Sénons, the collections of archaeological, the Beautiful 16è century, pharmacopeia of the 18è century and industrial epic poem. Freeness(Wantoness) on Saturday, May 19th from 20 h to midnight and the weekend of May 19th and 20th, from 10 h till 13 h and from 14 h till 18 h. Detailed programme: [www.musees-troyes.com](http://www.musees-troyes.com)

Crédit : © Ville de Troyes / Carole Bell