Visite guidée « Histoire de France » au musée François Rude Musée Rude, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:15, 22:00 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Histoire de France**

Venez découvrir quelques personnalités du Panthéon des Grands Hommes du sculpteur dijonnais François Rude. Ces sculptures romantiques illustrent plusieurs grands moments de l’Histoire de France !

_À 21h et 22h (durée 15 min) – Rendez-vous dans l’espace d’exposition_

Musée Rude Rue Vaillant 21000 Dijon Centre-Ville 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne, lieu chargé d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres monumentales du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855).

