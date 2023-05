Activités ludiques au musée François Rude Musée Rude, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant.

Entrée libre . Tarif habituel | Gratuit

Musée Rude Rue Vaillant 21000 Dijon Centre-Ville 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://musees.dijon.fr/

Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne, lieu chargé d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres monumentales du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855).

Saturday 13 May, 20:00 Fun activities at the François Rude Museum Fun activities for young and old alike to discover the museum’s collections while having fun.

The Rough museum occupies the transept and the chorus(choir) of the church Saint-Etienne, place steeped in history. He(It) shelters the moldings of the monumental works of the Dijon sculptor François Rude (Dijon, on 1784 – Paris, on 1855).

Crédit : © François Jay