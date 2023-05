Déambulation en musique Musée Robert Tatin, 13 mai 2023, Cossé-le-Vivien.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

La déambulation nocturne dans l’univers fantastique de Robert Tatin se poursuivra au son de la fanfare jazz « Mouv’n’Brass » entre 21 h et 22h30.

Musée Robert Tatin La Frénouse, 53230 Cossé-le-Vivien, Mayenne, Pays de la Loire, France 53230 Cossé-le-Vivien Mayenne Pays de la Loire route départementale chemins de randonnée (Voie Interligne et voie du musée)

L’œuvre ancrée au cœur de 5 hectares de jardins et de paysages bocagés est un questionnement sur l’avenir de l’homme dans l’Univers et la quête d’un langage commun entre toutes les cultures et les civilisations.

