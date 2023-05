Visite guidée du musée Renoir et de ses collections « Un instant chez Renoir » Musée Renoir, 13 mai 2023, Cagnes-sur-Mer.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

sans inscription dans la limite des places disponibles . Gratuit

Suivez la médiatrice pour découvrir les secrets de œuvres du musée Renoir et découvrir la vie du peintre

Tout public

Musée Renoir 19 Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer 06800 Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Navette gratuite depuis la gare routière « Square Bourdet » de Cagnes située au centre ville. 17h30-21h

Le musée Renoir occupe la maison et le parc où l’artiste a vécu de 1908 à 1919. Le public peut ainsi découvrir un ensemble d’œuvres originales tout en goûtant l’ambiance dans laquelle l’artiste les a créées. Il passe des pièces meublées aux salles d’exposition et au parc dont les oliviers, les pins et les orangers cadrent des vues vers la mer et le bourg médiéval du Haut-de-Cagnes.

The Renoir museum occupies the house and the park where the artist lived from 1908 till 1919. The public can so discover set(group) of original works while enjoying the atmosphere in which the artist created them. It passes(spends,crosses) rooms(parts,plays) furnished(filled) in exhibition halls and in park olive trees, pines and orange trees of which centre views(sights) towards the sea and the medieval market town of Haut-de-Cagnes.

