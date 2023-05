C’est pas Versailles ici… Visite du musée à la lampe torche ! Musée René Baubérot, 13 mai 2023, Châteauponsac.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

**Apportez vos lampes torches** pour une visite en toute sobriété énergétique !

Jeu proposé : **retrouver des objets dans les salles à partir de détails**. Préparez vos yeux de lynx !

Musée René Baubérot Place Saint-Thyrse, Châteauponsac 87290 Châteauponsac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

http://www.museechateauponsac.fr

Le Musée René Baubérot de Châteauponsac, qui bénéficie du Label Musée de France, met à la portée de tous la grande variété de ses collections. Les 17 salles, installées dans un ancien prieuré bénédictin du XIVe siècle, abritent, outre des collections archéologiques, un fonds ethnographique important pour le Limousin (évocation de la vie quotidienne, du monde agricole, des métiers d’autrefois).

Saturday 13 May, 20:00

The René Baubérot Museum in Châteauponsac, which benefits from the Musée de France Label, makes the wide variety of its collections available to all. The 17 rooms, installed in a former Benedictine priory of the fourteenth century, house, in addition to archaeological collections, an important ethnographic fund for the Limousin (evocation of daily life, the agricultural world, the crafts of the past).

Crédit : © musée René Baubérot