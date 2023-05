Songe d’une nuit d’été : voyage imaginaire dans l’exposition de Delphine Gigoux-Martin Musée régional d’Auvergne, 13 mai 2023, Riom.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15, 21:30 ⤏ 22:15, 22:30 ⤏ 23:15 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Partez pour un voyage imaginaire dans l’exposition de Delphine Gigoux-Martin. Contemplez les rayons des lunes de lave pour devenir des dormeurs-éveillés…

Musée régional d’Auvergne 10 bis rue Delille, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes 63200 Riom Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.musees-riom.com

Situé dans un ancien hôtel particulier au cœur de la vieille ville de Riom, le musée régional d’Auvergne est un musée d’ethnographie. Inauguré en 1969, il a été conçu sur le modèle du musée national des Arts et traditions populaires de Georges Henri Rivière. À travers une collection de plus de 4 000 objets, le musée présente l’Auvergne rurale du XIXe siècle.

Saturday 13 May, 20:30, 21:30, 22:30

Having located in an old(former) mansion at the heart of the hurdy-gurdy city of Riom, the regional museum of Auvergne is a museum of ethnography. Inaugurated in 1969, it was conceived(designed) like the national museum of Arts and popular traditions of Georges Henry Rivière. Across a collection of more than 4000 objects, the museum presents rural Auvergne of the XIXth century.

© regional Museum of Auvergne

Crédit : Par l’échappée du mur, l’air. Installation vidéo Delphine Gigoux-Martin ©Pascale Balaÿ / Musées de RIom Limagne et Volcans