Projection du film Face à Faces Musée réattu, 13 mai 2023, Arles.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 23:45 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

**Projection du film Face à faces**

### **_Avant-première à 21h30 en présence de l’équipe du tournage._**

Cour de la commanderie de Saliers

Tourné durant les vacances de février 2023 dans le musée en pleins travaux, ce court-métrage burlesque met en scène une panoplie de personnages hauts en couleurs : un conservateur hanté par les œuvres de son musée, une dangereuse visiteuse, un indigent bien mystérieux et une équipe de surveillants moustachus… Le dernier court-métrage d’une trilogie de films mettant en lumière les métiers du musée. A ne pas manquer !

Film réalisé par Mireille Loup avec 9 adolescents, dans le cadre du stage de création vidéo « Silence ça tourne, épisode 3 ».

Musée réattu 10 rue du Grand Prieuré,13200, Arles 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.museereattu.arles.fr

Le musée Réattu, ancien Grand-Prieuré de Malte, musée des beaux-arts et d’art contemporain de la ville d’Arles : Construit à la fin du XVe, le Grand-Prieuré de l’Ordre de Malte doit sa destinée à Jacques Réattu (1760-1833), qui en fit sa maison, son atelier et le laboratoire de ses rêves. Devenu musée en 1868, l’édifice conserve toute son œuvre et sa collection personnelle. Ouvert à la photographie dès les années 60 (4000 œuvres aujourd’hui), enrichi par des dons d’exception (Picasso, Alechinsky…), très sensible à la sculpture, le musée a créé en 2008 une chambre d’écoute dédiée à l’art sonore. Véritable lieu de confluences, pratiquant la commande aux artistes et le mélange des disciplines, le musée propose expositions thématiques et accrochages renouvelés pour découvrir l’art autrement.

Saturday 13 May, 21:30

Crédit : ©Mireille Loup