Le musée Rambolitrain de nuit Musée Rambolitrain, 13 mai 2023, Rambouillet.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Découverte des collections de trains miniature du musée

Entrée libre selon jauge en vigueur . Gratuit

Découvrez ou redécouvrez les collections de trains-jouets du 1er étage.

Puis direction le 2nd étage du musée, sur le réseau maquette où règne une ambiance particulière nocturne jamais vue ! Balade au clair de lune, dîner aux chandelles, départs des trains vers des contrées oniriques…

Musée Rambolitrain 4 place Jeanne d’Arc 78120 Rambouillet 78120 Rambouillet Yvelines Île-de-France

http://www.rambolitrain.fr

Abritant plus de 4000 pièces de collection de trains-jouets et de modélisme ferroviaire, le Rambolitrain retrace l’histoire du chemin de fer, de ses premières heures à nos jours.

Saturday 13 May, 20:00 The Rambolitrain Museum at night Discovery of the museum’s miniature train collections

Home to more than 4,000 toy train and rail model collection pieces, the Rambolitrain traces the history of the railway from its earliest days to the present day.

Crédit : Musée Rambolitrain