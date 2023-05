Une Histoire en marchant Musée Picasso, 13 mai 2023, Antibes.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

sur inscription . Gratuit | Sur inscription

Une visite historique du Moyen Âge à l’époque contemporaine, une découverte du château Grimaldi, une promenade en passant par l’enceinte médiévale et les remparts (trajet de la visite sous réserve, visite annulée en cas d’intempéries).

Musée Picasso Château Grimaldi Place Mariejol, 06600 Antibes, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur, France 06160 Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/les-activites-culturelles

Le château Grimaldi devient « musée Picasso » le 27 décembre 1966. Picasso y séjourne de la mi-septembre à la mi-novembre 1946, y réalise de nombreuses œuvres et laisse 23 peintures et 44 dessins en dépôt à la ville d’Antibes. Différents dons et achats de 1952 à nos jours, des dépôts issus de la donation de Jacqueline Picasso en 1991, enrichiront de manière significative la collection Picasso du musée. Des œuvres de Nicolas de Staël, de Hans Hartung, d’Anna-Eva Bergman et d’artistes importants du XXe siècle sont présentées. Une remarquable collection de sculptures de Germaine Richier et des œuvres de Miró, Bernard Pagès, Anne et Patrick Poirier sont visibles en permanence sur la terrasse.

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay