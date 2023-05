Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Musee paysan d’emile. Simorre Catégories d’Évènement: Gers

Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Musee paysan d'emile., 13 mai 2023, Simorre.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00

Nuit européenne des musées 2023
Handicap moteur.
Gratuit

« Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » conférence par Mme CAILLE Marie Thérèse, Conservateur Honoraire des Musées de France

Musee paysan d'emile.
Avenu La bourdette, Simorre, Gers, Occitanie
32420 Simorre
Gers
Occitanie

