Conférence « Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Musée Paysan d’émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE, 13 mai 2023, Simorre.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

« Représentation des Paysannes et Paysans dans la peinture » Conférence par Madame CAILLE Marie Thérèse, Conservateur Honoraire des Musées de France ».

Musée Paysan d’émile, Avenue de Labourdette 32420 SIMORRE 32420 SIMORRE 32420 Simorre Gers Occitanie Parking

https://www.museepaysan

Depuis 1990, le Musée Paysan d’Émile présente la vie des paysans de Gascogne avant 1960 au travers d’une riche collection de 4000 pièces réparties en espaces thématiques.

Lieu magique de savoir et d’histoire le Musée Paysan d’Émile fait partie de ces raretés qui méritent d’être absolument visitées un jour.

Saturday 13 May, 20:30 Conference « Representation of Peasants in Painting » European Night of Museums 2023

Since 1990, the Musée Paysan d’Émile has been presenting the life of Gascogne farmers before 1960 through a rich collection of 4,000 pieces divided into thematic spaces. A magical place of knowledge and history, the Musée Paysan d’Émile is one of those rarities worth visiting one day.

Crédit : ©Musée paysan d’Émile